Kristnandetiden var en livaktig period i området då även Västerhus kapell byggdes som den första kristna kyrkan i Jämtland. Där har över 300 skelett hittats nedgrävda intill kyrkan. Dessa flyttades till Stockholm när militären byggde landningsbanan på Frösön i början på 1920-talet.

Militären har funnits länge på ön och har haft intresse av att kartera området vilket gör att mycket av utvecklingen har kartlagts vilket är tur för öns historia.

Gunilla berättade också att under en hundraårsperiod hade befolkningen i Jämtland och Härjedalen levt under inte mindre än 13 olika överhögheter. Jämtland tillhörde Norge från mitten av 1100-talet men blev ockuperat av Sverige 1564-1571 men också under åren 1611-1612. Med freden i Brömsebro 1645 blev de två landskapen en del av Sverige.

Hon kom även in på malmbrytningen i Jämtland och på Frösön. Det grävdes upp ur den frusna Storsjön och ur myrarna där myrmalmen fanns och omarbetades till järn som sedan såldes på olika marknader i trakten.

Ångbåtstrafiken på Storsjön var ett mycket viktigt komplement till hästskjutsarna vid färden till de olika marknadsplatserna.

Gunilla berättade också om olika personligheter som omtalades på den tiden, till exempel pastorskan Anna Hägglöf som uppfann en universalsmörjelse som botade i stort sett alla tänkbara åkommor.