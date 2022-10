Ytterligare ett ogenomtänkt beslut har fattats i Bergs kommun. Att stänga en avdelning på ett särskilt boende, en avdelning dit äldre väljer att stå på kö för att få flytta, eftersom avdelningen har fina lägenheter och inte bara rum som det är på övriga boenden. Det sägs att man gör detta för att spara in 400 000 kronor i obetalda hyror och för att det är många tomma Säboplatser i kommunen.

En mätning av hur många tomma rum det har varit gör man efter flera år med pandemi där folk har blivit försiktiga för att umgås i stora folksamlingar och mätningen görs också över en kort period där även sommaren finns med. Sommaren där vi vet att det ofta är något sämre täckning av uthyrda platser. Nu står vi inför vintern en tid när vi vet att många vill flytta in. Vi vet att vi har många 40-talister som kommer att behöva en plats så småningom, alla vill och kan nämligen inte bo hemma. Att spara in obetalda hyror på 400 000 kronor är ytterst tveksamt eftersom det alltid kommer att finnas tomma platser oavsett om man har 100 eller 50 särskilda boendeplatser i en kommun, detta eftersom den krassa sanningen är att människor avlider och det kanske tar en månad eller två innan nästa person knackar på dörren och vill in.