Vi fick bland annat se en liten film med Carl-Jan Granqvist om att träna rätt på fyra sätt. Vi fick veta att det aldrig är för sent att börja träna, och tips på några enkla stärkande övningar.

Sedan var det dags för information av kommunens aktivitetssamordnare, Marita Markusson, som presenterade sitt material Aktiv och Trygg i vardagen, en hälsoträff för seniorer. Vi fick veta att den som är 67 år eller äldre och har någon insats från kommunen, bjuds in till en träff för att få information om vikten av att prata om rätt och näringsriktig mat, hur vi kan stimulera minnet och sinnet.

Andreas, som lyssnat på vår föreläsning menade att han har ett gammalt huvud i en ung kropp. Med det menade han att han gillar musik från förr, har en bästa kompis som är 80 plus. Låtar vi fick njuta av var Främling, En enda natt med dig, En sommar i vitt, Så många barn, på gitarr en Klarinettpolka och som avslutning blev det en tryckare som spelas på danserna, Everybody loves somebody.

Britt tackade för härlig underhållning och lämnade över till lotteriflickorna, Maggan och Agneta som fixar lotterier åt oss. Så tackade Britt alla som kommit och hälsade välkommen åter till nästa möte, som är budgetmöte, den 8 november. Annonser om kommande aktiviteter kommer i tidningar, på Facebook samt vår hemsida.

Britt Wikman