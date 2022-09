Frösö SPF-förening besökte Gaaltije

Vi är medvetna om att vi har det samiska samhället runt oss och bland oss men vi i allmänheten kan i regel väldigt lite om det, vi förknippar det med renskötsel men naturligtvis är det mer mångfacetterat än så.

En liten inblick fick vi genom den föredragning Emma Olovsson, själv same, gjorde för oss på ett föredömligt sätt. Hon lyfte den diskriminering de utsatts för, hur man därför ofta inte avslöjat sin bakgrund för andra. Skönt därför att man nu kunnat med stolthet föra fram sin kultur, vilket är en av Gaaltijes uppgifter.

Rundvandringen i museet började med Folke Fjällströms konstverk, en fantastisk skulptur i trä där en same dricker ur kallkällan, det vill säga Gaaltije. Därefter vandrade vi på egen hand runt för att beskåda de kulturföremål som fanns där. Vi var väl också bland de sista som kunde se utställningen om den by i Storuman som dränktes under vatten för ett kraftverksprojekt.

Tiden blev lite knapp för oss då vi skulle vandra vidare för lunch men besöket på Gaaltije lockar säkert flera av oss till återbesök.

Mötesplats Prästgatan 58 för vår lunch, raggmunkar med fläsk och lingonsylt, kan inte bli bättre. För några kompletterades kaffet med ett frestande bakverk.

Eva Norman gav oss en liten introduktion till vad som pågick där, inte bara mat utan också olika former av underhållning. Hon visade också på andra lokaler, mötesplatser, runt om i stan och på Frösön som genom kommunens försorg bidrar till att göra livet lite roligare. Värdefullt var att vi utan avgift kunde låna lokal där för egna evenemang, med förbehållet att det skulle vara öppna föreställningar där man inte behövde vara medlem för att få delta.

Nöjda SPF-are skingrades för denna gång.

Nästa medlemsträff blir filmvisning med efterföljande middag.

Lars Gabrielsson