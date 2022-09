Förskolan i Strömsund – en bortglömd grupp!

Till Strömsunds kommun.

Nu under valrörelsen och under coronakrisen har det, med all rätta, varit ett stort fokus på äldrevården. Men jag har de senaste veckorna insett att det finns en väldigt bortglömd grupp som också borde ha fått lite valfläsk framlagt under valrörelsen och lite applåder under pandemin. Jag pratar om förskolan. Om barnen som inte har en egen röst.