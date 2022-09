SD vill ha ny strategi för försvarsindustrin

Regeringen har heller inte prioriterat att utveckla exportkontrollregelverket med exempelvis införande av efterkontroll för krigsmateriel som en enig riksdag beslutade om och som många andra stater med stor försvarsindustri redan har. I stället blev införandet av efterkontroller åratal försenat och det kan skada Sveriges anseende såsom ledande försvarsindustrination.

Under våren och sommaren har jag besökt olika delar av försvarsindustrin i vårt land, nu senast Saab Aerodynamics i Linköping. Det är uppenbart vilken kompetens, forskning och utveckling som finns i vår världsledande försvarsindustri och hur många arbetstillfällen det skapar i landet och på små och stora orter samt hur klustren av forskning, utveckling och produktion ger ringar på vattnet i den regionala utvecklingen. I dagsläget och över tid finns det ett mycket stort behov av att prioritera försvarsindustrifrågorna. Det handlar dels om att vi ska kunna producera materiel så att vi kan hjälpa Ukraina att försvara sig mot det brutala ryska kriget och vårt närområde i det nya säkerhetspolitiska läget, men framförallt är det en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna försvara vårt land. Mer än 50 procent av det som försvarsindustrin producerar går i dag på export och området präglas av internationellt samarbete. Därmed är en utvecklad politik på området något som varje regering som tar Sveriges säkerhet på allvar borde prioritera.

Sverigedemokraterna har under lång tid lagt förslag om att prioritera försvarsindustrin. Vi har lagt förslag i riksdagen om att underlätta för export, bland annat att genom att ta bort kriterier som går ut på att Sverige ska gå in och värdera andra staters inrikespolitiska prioriteringar och väga in detta som ett hinder för vapenexport. Vi har också redan innan invasionen av Ukraina verkat för att Sverige ska exportera vapen till landet, detta medan regeringen felaktigt påstod att det inte var möjligt utifrån det svenska regelverket.