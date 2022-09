En blåbrun regering kommer att bli en ekonomisk katastrof för Sverige. Förutom ett land där en miljon arbetande samhällsmedborgare ställs mot de övriga kommer vi att se ökande inkomst och förmögenhetsklyftor. En galopperande inflation som minskar de vanliga inkomsttagarens reallön blir resultatet.

Den blåbruna regering som tillträdde i Tyskland 1933 under reichskanzler Adolf Hitler hade en ekonomiminister, Hjalmar Schacht, som SD saknar. Han drev en urskillningslös kamp för full sysselsättning som även attraherade många utlänningar att söka jobb i Tyskland. Hans teori att alla som har ett arbete producerar mer än den nettokostnad deras lön medför för samhället visade sig i att all militär upprustning och fängslandet av minoriteter kunde finansieras utan att orsaka inflation. Den tystade dessutom all kritik från arbetarklassen.