Fortsatt höga elpriser i norr

Från att elpriset under onsdagen var uppe på ovanligt höga 2:52 kronor per kilowattimme sjönk det under fredagen till i genomsnitt 0:98 kronor per kilowattimme. Data från elbörsen Nordpool visar att elpriset för elområde 1 och 2 kommer stiga igen under måndagen, till snittpriset 2:15 kronor per kilowattimme.