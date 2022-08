Inför digitala skolsköterskor i Krokom för satsning på elevhälsan

Det är viktigt att fånga in de som lider av psykiska besvär, så att de får rätt vård tidigt i sitt liv. Ibland kan det vara svårt att prata om just psykisk ohälsa, speciellt bland yngre killar.

Idag har vi skolsköterskor ute på våra skolor och vi ser att de gör ett ypperligt jobb i att bland annat motverka psykisk ohälsa bland unga. Psykisk ohälsa bland unga är ett problem som har ökat under de senaste åren och långa väntetider till BUP bidrar inte till en positiv utveckling.

Att vända sig till just den skolsköterska som finns på plats kan också innebära problem för barnet. Speciellt på mindre orter där ”alla känner alla”-principen råder. Särskilt om man behöver fråga om något som uppfattas som en ”pinsam fråga”. Det kan finnas risker med att den elev som behöver komma i kontakt med en skolsköterska inte vågar ta den kontakt som behövs, det kanske är bästa kompisens förälder, eller kanske ens egen förälder som är just den skolsköterskan som finns tillgänglig.

Och det kan även vara svårt att komma i kontakt med en skolsköterska, då de inte alltid är på alla våra skolor i kommunen, under barnets tid i skolan.

Därav bör det införas digitala skolsköterskor som ska vara mer lättillgänglig att nå, men även så att eleven ska kunna få vara anonym till vad just de behöver hjälp med. Det finns redan kommuner i Sverige som har infört detta under coronapandemin för att minska den fysiska kontakten. Det har varit väldigt populärt att använda sig av just denna tjänst bland unga, att en del av de kommunerna har fortsatt med tjänsten, även efter skolorna öppnade upp till det mer normala. Nu vill vi moderater i Krokom också utveckla detta i vår kommun.