Chockhöjda hyror gör att äldre tvingas flytta

Tänk dig att du bott på samma adress i flera decennier och nu har en låg pension. Så blir det dags för upprustning av fastigheten och lägenheten du bor i. Efter renoveringen kommer notan och hyran höjs med 60 procent.

Just nu får såväl Hyresgästföreningen som PRO in vittnesmål från medlemmar som drabbas av just detta. Efter renovering får de en så kraftig hyreshöjning att de har svårt att bo kvar i lägenheten som så länge varit deras hem.