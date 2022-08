Fartfylld helg på motorstadion

Fakta

Molunds-trofén 1:

Folkrace, herrar, A-final: 1) Robert Karlsson, JMK, 2) Edwin Eriksson, do, 3) Emil Totte Gustafsson, Ludvika, 4) Marcus Lundemo, JMK, 5) Elias Lindberg, Krokom, 6) Bosse Hemmingsson, Offerdal.

Damer, A-final: 1) Wilma Molund, JMK, 2) Sofia Winterqvist, do, 3) Zanna Stjernberg, Krokom, 4) Emilia Elsing, JMK, 5) Otilla Helmrsson, Föllinge, 6) Gry Lemnert, JMK.

Junior, A-final: 1) Nils Stern, Ragundadalen, 2) Kajsa Mårtensson, Krokom, 3) Neo Olofsson, do, 4) Edla Bolin, do, 5) Lars Holm, do, 6) Edwin Mårtensson, do.

Veteran, A-final: 1) Mats Wallin, Krokom, 2) Johnny Olofsson, do, 3) Hans Åkerström, do, 4) P-O Englund, JMK.

Rallycross: 1) Simon Gulle, JMK, 2) Mattias Elsing, do, 3) Teodor Granberg, Krokom, 4) Christoffer Ek, Offerdal, 5) Per Persson, JMK, 6) Anders Berglund, Krokom.

Molunds-trofén 2:

Folkrace, herrar, A-final: 1) Emil Totte Gustafsson, Ludvika, 2) Elias Lindberg, Krokom, 3) Jerry Ottosson, Ånge, 4) Mattias Lepistö, Ragundadalen, 5) Daniel Engström, Krokom, 6) Robert Karlsson, JMK.

Damer, A-final: 1) Zanna Stjernberg, Krokom, 2) Sofia Winterqvist, JMK, 3) Wilma Molund, do, 4) Emma Jonsson, Krokom, 5) Petra Westin, Offerdal, 6) Gry Lemnert, JMK.

Junior, A-final: 1) Nils Stern, Ragundadalen, 2) Lars Holm, Krokom, 3) Neo Olofsson, do, 4) Alexander Jonsson, do, 5) Elda Bolin, do, 6) Edwin Mårtensson, do.

Veteran, A-final: 1) P-O Englund, JMK, 2) Johnny Olofsson, Krokom, 3) Mats Wallin, do, 4) Hans Åkerström, JMK, 5) Bengt Westman, Hedemora.

Rallycross: 1) Mattias Elsing, JMK, 2) Simon Gulle, do, 3) Anders Berglund, Krokom, 4) Christoffer Ek, Offerdal, 5) Teodor Granberg, Krokom, 6) Per Persson, JMK, 7) Robin Norrlander, JMK.