Skönt kvitto inför USM när Waplanspelen avgjordes: ”Känns väldigt bra”

Nästan 100 deltagare gjorde upp om framskjutna placeringar när Trångsvikens IF bjöd in till den 65:e upplagan av Waplanspelen. Efter en regnig lördag bjöd Krokoms Sportcenter på fina väderförhållanden under söndagen. I stavhopp och slägga hade tävlingen dessutom DM-status för Södra Norrland.