En uppmaning till Socialdemokraterna

Uppmaning till landets största parti Socialdemokraterna:

- Nu inför valet dränks vi med information om vad partier säger sig vilja göra om de får vår röst.

Region J/H har nu haft C i ledningen med ett katastrofalt resultat. Tidigare hade S under flera år ansvaret. Det ledde till att de blev bortröstade. Ingen har alltså lyckats. I valmaterialet är det som vanligt bara välvilligt snömos som skrivs. Kanske nödvändigt? För väljarna och personalen inom sjuk- och hälsovården är det konkreta åtgärder som behövs. Hittills har Ni alla skyllt på att det saknas medel för att göra vården bättre genom bättre arbetsvillkor, högre löner etc. Staten har under pandemin visat att den kan tillverka hur mycket pengar som helst. Nu vill S ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Då är det dags att ånyo tillverka pengar så att vi får den välfärd vi vill ha. Alla vet vad som behöver göras men ingen vågar/vill göra det. Jag uppmanar S som landets största parti med störst trovärdighet att kalla till sig samtliga fackliga organisationer inom vården. Sätt er ner och gå igenom vad som krävs för att förbättra arbetsmiljön, lönerna etc. Sittningen skall leda till en överenskommelse som skall gälla under hela nästa valperiod. Skulle regeringen inte komma med nya pengar får regionen låna upp det som behövs. I längden blir det bättre att ha personal som kan använda hela sin tid till vård och slippa kostsamma tillfälliga lösningar med inhyrd dyr personal. När ni träffat detta avtal kan ni gå ut i valrörelsen och begära jämtarnas röst. Får ni inte egen majoritet lär det vara få andra partier som vill sabotera uppgörelsen. Själv tillhör jag inget parti och behöver inte bevaka någon egen karriär. Därför erbjuder jag mig att sitta ordförande vid förhandlingarna. Nu gäller det att vara snabb i svängarna. Valet ligger en knapp månad bort.

PS /Det är tillåtet för flera regioner att ta efter JH/ DS

Sören Monvall, samhällsbärare