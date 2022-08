Veckan efter Yran och Västgård – regionens covid-smitta högst i landet

Folkhälsomyndigheten ger ut regelbundna veckorapporter om spridningen av covid-19. I den senaste rapporten går det att läsa att Region Jämtland Härjedalen hade 199 fall per 100 000 invånare under vecka 31. Därmed toppar regionen listan i hela Sverige. Närmast i antal låg Region Örebro med 138 fall per 100 000 invånare.