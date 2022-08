Kjell Wegor Andersson, Östersund har somnat in i en ålder av 89 år. Vi sörjer vår kära Kjell, som var en humoristisk och mycket godhjärtad person. Kjell föddes i Klövsjö, men flyttlasset gick till Skålan när han bara var 1 år. Kjells pappa hade fått arbete som maskinist på kraftstation i Skålan. Kjell var det femte barnet i en syskonskara på sju. Hans femåriga skolgång skedde på Skålans skola. Som 14 åring flyttade han till Kläppe, Gärdsta, där han i drygt två år arbetade som mjölkkusk. Arbetet bestod av att lasta mjölkkrukor på Albin Petterssons mjölkbil. Nästa anhalt blev Myrvikens slakteri, där han arbetade åt Lindgren. Kjell lärde sig att hantera slaktarkniven, slaktarmaskinen och att skära ut vackra filéer med mera. Fyra år senare började han hos Gerda Ljungqvist på Östersunds omnibuss, där han arbetade i 10 år.

Kjell har alltid gillat att vara ut i naturen, speciellt då i stugan, som han själv byggt, i Kälen, Krokom, där han gärna drog upp en abborre då och då. I yngre år var även hemgården i Klövsjö och fäbovallen i Fallmoran kära favoritplatser. Kjell var jägare i yngre år och sköt bland annat flera stora älgar. Under sent 50-tal slutade han dock med all jakt och blev i stället en sann djurvän som värnade om allt levande. Fåglar var ett mycket stort intresse och Kjell kunde namn och läten på de flesta svenska fåglarna. Släkten har flera fågelholkar runt sina hem, som han snickrat och fågelbordet vid stugan var året om fullt med frön till alla fåglar.

Kjells intressen var bland annat resor, snickra, djur och natur. Hantverk hörde även till hans intressen och vi alla i familjen har både vantar och strumpor som han stickat. Av allt han tillverkat är vi mest fascinerade över de gungstolar han gjorde av ölburkar, ett mästerverk. Kjell var alltid i farten, tog sig gärna en promenad, cykel-, buss- eller biltur och ibland kunde det också bli en bingotur. Släkten träffade han gärna då han har barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Familjen har alltid legat vår far varmt om hjärtat och varit det han värnat mest i livet.

Vi känner ett stort tomrum och oändlig saknad och kommer att vårda de ljusa minnen vi har med kära pappa Kjell som fattas oss. Vi vet att du nu är förenad med vår kära mor, Eivor.

Carina, Annika och Thomas med familjer