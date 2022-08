Från VM-spel till Östersund Arena: ”Väldigt bra att ha med sig”

Det kryllade av nya ansikten när ÖIK under måndagen gick på is för första gången inför den historiska debutsäsongen i allsvenskan.

Fransmannen Guillaume Leclerc var en av spelarna som såg ut att trivas lite extra av att vara på is igen då han stannade kvar länge för att ta några extra skär och avslut efter träningens slut.