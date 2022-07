Glaukomföreningen JH besökte Snilleriket

När vi sedan begav oss till Leif Wikner i Persåsen möttes vi med mera värme, fantastiskt berättande om företagande, entreprenörskap och konstnärskap! Leif fick oss att reflektera över naturens krafter och inte minst trädens och träts magi. Några av oss följde i slutet med honom till verkstaden och fick se hur han helt magiskt svarvade fram en ny ljusstake! Från en fyrkantig träbit på bara någon minut. Givetvis lunchade vi här hos Leif.

Besöket på Gisselfors Kaggfabrik fick ske via filmat inslag. Denna fabrik tillverkade kaggar för olika förvaring och i snitt 800 kaggar per dag. Toppnotering 1 600 kaggar. Paul-Anders är barnbarn till Paulus Persson. Vid starten lämnade Kaggarna fabriken med häst och vagn för vidare färd på Ångbåt på Storsjön och sedan ut i vida världen. Eller ja, lite runtom Jämtland i alla fall. Fyllda ex. vis med Hjortron, Sill, Strömming eller varför inte KF:s bakmassa för brödbak!

Innan hemresa besökte vi Bertil Sivertsson på gården Norrside. Där fick vi veta massor om uppfinnaren John Ericssons uppfinnarliv och lite sorgliga historia om kärleken till fröken Lilliesköld.

Som avslutning frågade Bertil: ”Vill ni se Åskstenen innan ni åker”? Givetvis sa vi och åkte dit. Bertil hoppade upp och satte stenen i rullning och när stenen rullar, då åskar det i hela bygden. Och stenen går inte tippa. Hur man än gungar. Och inte med flera personer på heller. Jojo. Här i skogen fick det bli en dricka och en banan innan bussen rullade hemåt.