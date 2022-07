KD: Fler vuxna och mindre barngrupper i förskolan

Kristdemokraterna är därför redo att skapa bättre förutsättningar för barnen i förskolan. Särskilt de små barnen behöver små barngrupper. Vi vill införa ett tak på max 12 barn per barngrupp för barn under 3 år, och vi anser även att det behövs ett maxtak om 16 barn per barngrupp för de lite äldre barnen i förskolan.