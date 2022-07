Köttskatt bra verktyg för att nå hållbarhetsmål

Radikala politiska förändringar måste till för att Sverige ska nå hållbarhets­målen 2030, enligt Gabriel Wikström.

En färsk studie från Greenpeace ”Reform of the VAT rates for animal and plant products” visar hur en effektiv köttskatt kan utformas: Maximal moms på animalier i kombination med momsfri växtbaserad mat, leder både till stora klimatvinster samtidigt som den klimatsmarta växtbaserade matkassen blir billigare, vilket speciellt gynnar dem med tunn plånbok.

Kött-, mjölk och äggkonsumtion har en mycket stark negativ påverkan på flertalet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som exempelvis begränsad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och produktion, ekosystem och biologisk mångfald samt hälsa och välbefinnande. Kan ett nederländskt försök vara så framgångsrikt så borde man kunna nå goda resultat också i Jämtland.

Jonas Norberg