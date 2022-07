Detta skrivs tisdag den femte juli, sen kväll. Mina fingrar är stelfrusna efter en dag i både regn och blåst. I morse var det bilkö från Torvalla in till stadens centrum. Bilar står i min närhet parkerade som om de övergivits av folk i panik. Jag har under eftermiddagen försökt köpa kyckling på en av stadens större matvarubutiker, helt omöjligt då allt var slut. Genom mina fönster tränger oljudet från skrikande människor och någonting som påminner om flyglarm in, att komma till ro är fullständigt omöjligt. Någon spelar högt på en högtalare, en technolåt på ett språk jag inte förstår. Mitt eget hem har invaderats av främlingar från ett annat land. Under dagen har jag sett barn skaka av nervositet och gråta av besvikelse. Herregud vad jag älskar det! Storsjöcupen, ni är så otroligt välkomna tillbaka!