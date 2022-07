Jamtli är underbart, men låt oss skippa skådespelet

Jag älskar Jamtli. Jag älskar rubbet, varje pinal. Varenda spinnrock som man släpat dit från 1700-talets Offerdal har jag mer eller mindre kärleksfulla känslor inför. Överhogdalstapeten — say no more! Som så mycket annat har det väl sitt ursprung i barndomen, då jag likt alla småjämtar vallades runt mellan gethagarna och tunnbrödstugorna. I kontrast till det avförtrollade millenieskiftet var Jamtli en plats för evig mystik. Det är på många sätt kusligt, särskilt nere i källaren som är som rena underlandet. När man åkt ner genom Storsjöodjurets buk kan man bara vara säker på en enda sak, nämligen att ingenting längre påminner om världen där uppe. Här finns otäcka vaxdockor med allmogekläder, här finns allting som bortrationaliserats av det moderna samhället. Det älskar jag.