Bertil fick ta emot Olof Högberg-plaketten

Bertil Rehn i Hammarstrand är ideellt verksam i Ragunda IF, i bingon som hålls på torsdagar i Hammarstrand, och tävlingsledare för Kälagåtte, ett terränglopp mellan Håsjö och Hammarstrand. Han är en ödmjuk, lågmäld man som har varit en positiv kraft i bygden under många under år. Under pandemiåret 2021 tilldelades Bertil Norrlandsförbundets hedersutmärkelse för insatser inom kultur, Olof Högberg-plaketten, och nu har han också fått ta emot den samt diplom och blommor i samband med en bingokväll.