Våravslutning i Östjämtland

Våravslutningen i PRO Lugnvik bestod i en resa till Östjämtland den 20 juni. Drygt 40 medlemmar samlades vid ICA Nära i Lugnvik för att invänta att Karl-Erik Backeryd skulle komma med bussen och hämta upp oss. Äntligen skulle vi få ut och resa igen, det var efterlängtat!

Första anhalt på resan var Krångede kraftverk där Per Bergvall mötte upp för en guidad tur i kraftverksmuséet. Där kan man lyssna till historier, se film och fotoutställning. Det är ett annorlunda upplevelsemuseum som tar dig tillbaka till 30-talets Krångede. Man kan uppleva hur det var att arbeta under 30-talets arbetsvillkor för vattenrallare, bergsprängare och dykare. Här kan du se och ta del av hur människorna levde i och utanför arbetet under kraftverksepoken.