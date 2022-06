80-årsresan gick till klockmuséet

PRO Östersund City hade den 21 juni den årligen (dock inte under pandemin) återkommande resan som går under namnet ”80-årsresan”. Det innebär att alla som fyller 80 år under året samt de som är äldre än 80 år, personligen bjuds in och åker då gratis. I mån av plats i bussen kan även andra åka med för ett reducerat pris. Resan är anpassad så att även våra äldre medlemmar ska kunna komma ut på något.