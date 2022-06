Utländska artister gästar Östersund

Under onsdagskvällen gästas Jazzköket i Östersund av den amerikanska Nashville-sångerskan Hannah Aldridge och det australienska bandet Lachlan Bryan & The Wildes. Om Hannah Aldridge skriver arrangören Jazzköket Live: ”Hannah har inte bara gjort avtryck i Alabama och Tennessee. Hon är en artist av internationell kaliber och det är rent av så att hon hittills spelat live mer i Europa än på hemmaplan.” Om bandet Lachlan Bryan & The Wildes går det att läsa: ”Lachlan Bryan and the Wildes är ett genreböjande, kritikerrosat band från Melbourne. De har flaggat Americana-genrens flagga i sitt hemland sedan deras första skiva 2010, och har turnerat med sådana som Steve och Justin Townes Earle, Joe Pug, John Hiatt, Shawn Colvin och Joan Armatrading – samt mer samtida akter som The North Mississippi Allstars och Lord Huron.”