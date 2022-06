Fattas besluten om Kusberget utifrån relevant fakta?

Utifrån debattartiklarna kan man få intrycket att vissa förtroendevalda i kommunen bildat sig en subjektiv uppfattning utan att ha tagit del av relevant beslutsunderlag. Jag hyser respekt både för närboendes oro och ideologiska ställningstaganden. Men i en tid av polarisering och fake news är det viktigt att vi alla fattar beslut utifrån relevanta fakta och därför vill jag bemöta de grövsta faktafelen.

Samtliga frågor som tagits upp i debattartiklarna behandlas grundligt i det material som har lämnats in till prövningsmyndigheten men jag vill gärna sammanfatta de viktigaste nedan.

- Moderna vindkraftverk har en teknisk livslängd på ca 30 år. Materialet från torn och tekniska komponenter återvinns i samband med nedmontering och vi räknar med att kunna återvinna även rotorbladen utifrån den tekniska utveckling som sker inom området.

- Krav och ekonomiska garantier för nedmontering samt återställning av området slås fast redan i miljötillståndet.

- Påverkan på både djur och fåglar i projektområdet ingår i miljökonsekvensbeskrivningen. Kunskapen på detta område är god och under ständig utveckling. Fågelfaunan har inventerats under fyra säsonger och för de arter som finns i och i närheten av området har omfattande anpassningar gjorts. Avseende kungsörn har ytterligare inventering genomförts år 2022 trots att ärendet varit under handläggning hos myndigheterna sedan 2020.