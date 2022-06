Hur kunde vi hamna så fel när vi alla var så överens?

Igår fick jag svar på min insändare om Huskurage av Pär och Kenneth och jag blev genuint ledsen då jag läste och kollade upp deras svar.

Jag lämnade in ett medborgarförslag som gick ut på att om man hör/misstänker att en granne utsätts för våld så ska man knacka på dörren antingen ensam eller med hjälp av en annan granne. Just detta steg är otroligt viktigt eftersom tid är a och o i dessa situationer. En kvinna kan slås ihjäl under den tid polisen är på väg. Här var KF helt med på banan och förstod att det är viktigt att agera och att dessa anslag i sin tur leder till att även våldsverkaren förstår att alla runtomkring honom kan agera om han blir våldsam.