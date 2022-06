Hur kommer pensionerna att höjas och till vem?

Om det blir höjda pensioner så blir det i alla fall inte till de som har lägst pension. Hur skulle det svenska folket haft det om det inte funnits småbrukare som släpat och gnott dagligen utan semester och för ringa betalning. Per Albin Hansson verkade för att det bildades småjordbruk s.k. Per Albin torp. Med ett par kor och en gris skulle man klara familjens försörjning. Trots orimliga arbetsbördor för den egna familjen och för att föda alla de andra som krävde betydligt högre levnadsstandard har matproducenterna i vårt land sällan erkänts som samhällsnyttiga medborgare. Men de var bra att ha under 40-talets krigsår, då importen av livsmedel var begränsad, idag måste hälften av vår mat importeras. Småjordbrukarna är borta , vi ska sluta äta kött och mjölkprodukter. Vi får hoppas att det kommer ätbara växter som klarar Norrlandsklimatet. Höginkomsttagarna flyger söderut till vin och köttrestauranger sedan deras pensioner höjts rejält.

Fattigpensionärerna får en karamell samt politikers och pensionärsföreningarnas råd: Man kan leva gott på lite, Vivitur parvo bene.

Fundersam väljare 2022.