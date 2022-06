Disco Arcade släpper ny singel: ”Det är väl allas dröm att få spela på de stora scenerna”

Hanna Einebrant föddes in i en musikalisk familj. Redan i högstadiet sjöng hon i coverband och uppträdde på afterskier och fester. Efter gymnasiet fortsatte hon med östersundsbandet Quotes (som senare bytte namn till Rags to riches), vilka på kort tid tog hem vinster i tävlingarna Musik direkt, Spotlight och Livekarusellen. Många har också hört henne sjunga i gruppen She Rex tillsammans med bland andra Björn Höglund och Johan Arveli. Nu satsar hon på det stockholmsbaserade bandet Disco Arcade som på fredag alltså släpper sin tredje singel.