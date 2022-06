Carlsen i ledning

Det hela inleddes med en blixtturnering den 30 maj. Avgörande för toppstriden blev här mötet i sjätte ronden mellan Wesley So och Magnus Carlsen. So vann och höll sedan undan och vann på 6,5 poäng av 9, närmast före Magnus Carlsen 5,5 och en trio spelare på 5 poäng: Shakriyar Mamedyarov, Anish Giri och Visvanathan Anand. Dagen därpå, 31 maj, inleddes så långpartiturneringen med samma tio spelare. Efter sex av de nio ronderna leder världsettan Magnus Carlsen på 12,5 poäng, följd av 53-årige Visvanathan Anand 11,5, Wesley So, 10, Ahakriyar Mamedyarov och Maxim Vachier-lagrave, båda 8,5 och så vidare.