Klart: De ska leda ÖIK i hockeyallsvenskan: ”Ska bli fantastiskt roligt”

Redan när ÖIK under helgen inledde fystesterna inför kommande säsong var Markus Molin ansvarig på plats och under onsdagen offentliggjorde föreningen att han och huvutränare Kjell-Åke Andersson fortsätter som tränarduo i Östersunds IK under den historiska, första säsongen i hockeyallsvenskan.