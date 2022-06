Centern i Krokom vilseleder i vindkraftsfrågan

För unga familjer som är på väg att flytta in i en naturskön glesbygd, är det mycket väsentligt att få veta om de framöver kommer att få en storskalig vindkraftsindustri framför sina hus.

När frågan om vindkraft i Nordbyn/Vallsta kom upp oktober 2020, skapade detta stor oro. Vi träffade därför i november 2020 kommunalrådet Karin Jonsson (C) i Krokoms kommun. Karin Jonsson utlovade kommunens besked i frågan mars 2021, men det kom inget besked från politikerna mars 2021.

Nu har (C) kommit med ett besked via Karin Jonsson i LT 31:a maj. De säger nej till all vindkraft i kommunen tills frågan om ersättning till kommuner och bygder är löst. Karin Jonsson skriver också ”att ett ja förutsätter acceptans från de bygder och näringar som berörs.”

Vi vill gärna tro att Karin Jonsson står för det hon skriver.

Det kan ju inte vara så att när Karin Jonsson kräver acceptans från näringar som berörs, så går det inte att exkludera den näring som berörs mest, dvs rennäringen. Eftersom Njaarke Sameby säger nej, borde (C) besked innebära att (C) säger nej till vindkraft i Nordbyn/Vallsta.

Men är det så Karin Jonsson? Eller är ditt besked endast ett sätt att lägga ut dimridåer och desarmera vindkraftsfrågan över valet?

Vi skulle uppskatta ett tydligt svar.

Pär Nilsson ordf. Njaarke sameby och Bert-Ola Bångman, Projekt Kaxås