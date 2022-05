Stort intresse för modevisning

Äntligen - nu var det åter dags för modevisning. SPF Seniorerna Östersund hade bjudit in till modevisning i Östersundstravets publikhall. Cirka 140 personer hade mött upp. Yngve Sundien hade fixat så att FF ställde upp med damkläder och Woolpower svarade för värmande plagg för herrar.

Efter att föreningens ordförande Per Söderberg hälsat välkommen bjöd ”Birgers döttrar” på en trivsam underhållning under ”första loppet” och återkom sedan med fina melodier under ”sista loppet”.