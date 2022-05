SD: Vad är planen för vindkraften i Bräcke?

Rivning av eländet

För det finns oss veterligt ingen regel som säger att företaget ska återställa efter sig då deras 15 till 20 år har passerat. Det finns inga bidrag eller skatteavdrag för att riva vindkraftverk, bidragen och skatteavdragen finns där enbart vid byggnation.

Vi lever i en värld där naturområden blir mer sällsynta, där rent vatten eller vatten överhuvudtaget kommer att bli en bristvara i världen. Folkmängden ökar i världen, ökar med alarmerande hastighet. I det läget väljer våra politiker att helt enkelt förstöra ett stor område av vår natur i kommunen. Ett område som i en framtid kan bli hur värdefullt som helst för oss boende och besökare i kommunen.

Djur

Hur många djur kommer att fly detta område på grund av ljud / infraljud. Ljud som vi människor kanske inte hör men djuren hör ljudet på långa avstånd. Hur många fåglar kommer att dödas då de försöker flyga igenom de 162 meter vingarna som monterats på dessa sjutton kraftverk?

Tekniskt om kraftverken

5,6 MW anges effekten vara det i prospektet som finns på internet. Det som är värt att fundera på är när vindkraftverket producerar 5,6 MW?

För dessa vindkraftverk är konstruerade för att fungera optimalt vid en viss vindhastighet, säg femton meter per sekund. Blåser det över tjugo meter per sekund måste det stängas av. Blåser det mindre producerar kraftverket mindre än de angivna 5,6 MW. Faktum är att man brukar räkna att optimala förhållande råder vid 20% till 30% av tiden. Det vill säga att egentligen blir effekten ca 1,2 MW eller 1,68 MW per kraftverk sett över tid. Den förväntade elproduktionen anges till 383 GWh per år från Kusberget.