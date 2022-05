Älskade vän, låt inte stressen äta upp dig

Det är fredag eftermiddag och den absolut sämsta tidpunkten under veckan att storhandla, men den som tar för vana att skjuta upp saker får ofta bita i det sura äpplet. Att döma av bilkön in till stormarknaden är vi många som får dela på äpplet idag.

Med blicken på shoppinglistan kryssar jag mig fram mellan hungriga och helgsugna medhandlare. Utanför köpladan skiner solen vilket skapar ett mindre kaos vid de färdigmarinerade grillbitarna. Jag klämmer mig in vid mejerikylen och rycker åt mig en bytta kvarg, sen tar jag omvägen via läsken för att undvika trafikstockningen vid ölen. Snart framme vi kassorna och helgen, bara en sista sväng via chipsen. Där, inklämd mellan popcorn och nötter, skymtar en profil jag inte sett på flera år. Efter en lång, varm kram tittar vi på varandra. I vilken ände ska vi börja? Det finns så mycket att berätta men det som är mest trängande är det som kommer ut: stress.