MP: Stärkt biologisk mångfald i Åre kommun är ett måste

Vi i Miljöpartiet de gröna kämpar för den biologiska mångfalden, på individ-, populations- och ekosystemnivå. Men vi längtar verkligen efter ett mer omfattande arbete med biologisk mångfald än det vi ser i Åre kommun idag!

Under kommunfullmäktige i mars fick vi svar på vår motion om hyggesfritt skogsbruk, i vilken de huvudsakliga attsatserna nedröstades av såväl sittande majoritet (C, VV och KD) samt M, S och SD. Vi har även lämnat in en motion om att ta fram naturskötselplaner, där vi också vill möjliggöra för betande djur på kommunal mark samt initiera ett samarbete med aktörer som Skistar, lantbrukare, Länsstyrelsen och Trafikverket för att ta ett helhetsgrepp som stärker den biologiska mångfalden. Även dessa attsatser röstades ner av sittande majoritet. Det lilla som blev kvar av vår ambitiösa motion var en bantad skötselplan som bara kommer gälla tätortsnära grönytor som är kommunalt ägda. Det må vara bättre än inget, men vi vill mer.