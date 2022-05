Folkrockgruppen Pustan firar jubileum på Captain Cook: ”Slutet av vår karriär”

Det är inte alldeles enkelt att få till en intervju med åttamannabandet Pustan. Tillslut blir det en nödlösning. Björn Runsten, som sjunger samt spelar gitarr och ukulele, har möjlighet att ses vid Jamtli under sin lunchrast från Arbetsförmedlingen där han arbetar. Med sig tar han bandkollegan Per Olsson, som bland annat spelar djembetrumma. Per är med sina 74 fyllda år pensionär och är därför mer flexibel.