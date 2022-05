Boföreningen Västerport firade 30 år

Åren 1992-1993 byggdes Västerport vid Rådhusgatan, Arkivvägen och Kyrkgatan. När föreningen skulle genomföra sitt årsmöte utomhus på innergården passade man på att fira 30-årsjubileum.

Ordförande Kristina Andersson hade nöjet att hälsa Per Nilsson välkommen, från Attacus. Per var med från början när de fem byggnaderna uppfördes 1992-1993. Han berättade att hans far P G Nilsson hade information om kooperativa hyresrätter i Västerås och tog den idén till Östersund där Västerport förverkligades och senare Kvarteret Byalaget vid Genvägen.