Ivo lägger ner suicidärendet i Ragunda – enhetschefen: ”Vi har gjort nödvändiga förbättringar ”

Den bakomliggande historien var att en person via ambulans anlände till en hälsocentral i Ragunda med andningsbesvär och stickningar i händerna. En hyrläkare uteslöt allvarlig akut sjukdom och bedömde det som ångestproblematik och skrev ut läkemedel. En sjuksköterska märkte att patienten var i behov av att prata, talade med patienten och planerade in kuratorsamtal följande måndag. Under helgen samma vecka tog patienten sitt liv.