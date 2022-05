Vi luras in i NATO

Detta beslut torde ha föregåtts av hetsiga debatter inom partiet, precis som det har påståtts att hela det övriga Sverige ekat av högljudda diskussioner om saken. Nog för att en annan blivit lite lomhörd med åldern – men var har dessa vilda meningsutbyten ägt rum?

I värsta fall går vi nu som sömngångare in i ett tredje världskrig, ditförda av vår egen regering. Den rådande diagnosen av Putins psyke har övertygat sosseledningen om att vi bara kan klara vår säkerhet med kärnvapen i ryggen. Därmed tar vi just det steg som ryssarna hela tiden fruktat och försökt avvärja, först med försök till förhandlingar, sedan med hotelser, sedan med ett brutalt anfallskrig. Det är rädsla som håller på att jaga in oss under kärnvapen-”paraplyet”, in under det falska skyddet av aggressiva militärmakter som USA, Storbritannien och Turkiet. Kan vi inte förstå att också ryssarna motiveras av rädsla – för oss i väst?

Att vi inte ens försöker förstå detta är ett resultat av indoktrinering.

Alistair Cochrane