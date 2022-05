Kan vuxna ukrainska män som flyr betraktas som desertörer?

Krig är aldrig svart/vit även om så framställs i massmedierna. Inför nazitysklands anfall mot Nederländerna 1940 kom tyska värnpliktiga över gränsen till de nederländska försvarslinjerna. De hade släktingar över landsgränserna och berättade gråtande att de var tvungna att anfalla nästa morgon. De lovade att skjuta i luften istället för på sina släktingar. I Frankrike hjälpte tyska värnpliktiga till att gömma judiska barn mot antisemitiska franska poliser. I USA spärrades japaner födda i USA in i koncentrationsläger under kriget. I Sverige spärrades frivilliga som hade försvarat demokratin i Spanien in i arbetsläger i Härjedalen.