C: Är kärnkraften lösningen på allt?

Hur är det med kärnkraften? Är den lösningen på allt som det låter från en del? Vad kan göras och vad kan framförallt göras på kort sikt?

Kärnkraften står idag för ungefär en tredjedel av vår elförsörjning. Det vore i praktiken omöjligt att lägga ned den här och nu. Politiska beslut om nedläggning har inte heller fattats sedan Barsebäck, även om det låter så i debatten.

Det går att producera mer i befintlig kärnkraft. Forsmark kan producera ytterligare 2TWh (motsvarande hushållsel hos ca 400 000 villor). Det tycker jag vi ska göra.

Detta hindras just nu tyvärr av en konflikt om vem som ska betala nätanslutningen. Där har vi i C sagt att nu får staten gå in och lösa det. Kapaciteten i nätet är grundläggande infrastruktur. Sånt kan staten hålla på med.