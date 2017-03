Barnläkare: Det är rätt att lägga ner BB i småorterna

Så sent som på lördagskvällen hölls en ljusmanifestation för BB i Sollefteå, samtidigt spelade schlagerstjärnan Per Herrey in en musikvideo på temat.

800 personer marscherade genom stans gator med en fackla i handen.

– Vi ger oss inte. Vi kommer att hålla ut, sa Birgitta Johansson som deltog i manifestationen.

Nedläggningen av BB i Sollefteå har fått stor uppmärksamhet i hela Sverige. Inte minst efter den kurs i bilförlossning som startades efteråt.

Men mindre orter behöver inte en förlossning, menar barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson vid Örebro Universitetssjukhus och Karolinska Institutet i en debattartikel i Aftonbladet.

"Jag bor på landet. Jag ser värdet av lanthandlar och byskolor dit man åker var och varannan dag, men jag är emot förlossningar på små orter" skriver han.

Jonas F Ludvigsson menar att varje extra kilometer på resan till en förlossning är värd mycket, och kan vara avgörande för barnets framtid. En resa till en större förlossning är en resa till ett bättre omhändertagande de få gånger som något går snett.

"Få saker ger mig som barnläkare sådan lättnad som när jag hör ett nyfött barn skrika. Men ibland skriker inte nyfödda. Ibland är de bleka, blå, orörliga, utan andning och puls" skriver han och fortsätter:

"Det vi gör under barnets första 5–10 minuter kan vara skillnaden mellan ett ”rosigt barn” och grå syrebrist. Det kan vara skillnaden mellan ett barn som kan gå i vanlig skola och ett som får livslånga handikapp."

Jonas F Ludvigsson menar därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och svenska vårdpolitiker ska sluta fokusera på antal mil till förlossningen och i stället fokusera på antal minuter det tar för ett nyfött barn att få ett adekvat omhändertagande.

Han skriver att "det torde vara självklart för alla" att personal på ett sjukhus med 3 000 förlossningar varje år har större vana att ta hand om riktigt svårt sjuka barn, än sjukhus som tar hand om en nyfödd med livshotande syrebrist vartannat år.

Under tisdagen träffar Gabriel Wikström företrädare för regioner och landsting för att diskutera förlossningsvård.