Visselblåsaren Chelsea Manning benådas av Obama – släpps redan i maj

President Obama har benådat Chelsea Manning från sitt fängelsestraff, rapporterar The New York Times.

– Om några få månader är du fri. Tack för allt du gjort, Chelsea. Var stark en liten stund till, skriver Edward Snowden, en annan känd visselblåsare som lever i exil i Ryssland, på Twitter.

Chelsea Manning har suttit närmare sju år i amerikanskt fängelse. Manning jobbade som underrättelseofficer i Irak när hen 2010 läckte 700 000 dokument som visade på möjliga människorättskränkningar och brott mot folkrätten i Afghanistan och Irak.

Dokumenten läcktes till Wikileaks, som i och med det blev en världskänd organisation.

I ett av de mest kända videoklippen som Manning läckte syns amerikanska soldater skjuta på ett dussintal till synes oskyldiga personer. Två reportrar som jobbade för Reuters ska ha varit med i gruppen av människor som besköts. Videon väckte stor uppmärksamhet världen över.

Se ett kort klipp från den mest kända läckta videon nedanför, men var beredd på starka och otäcka bilder.

Amerikansk domstol dömde Manning till 35 års fängelse för bland annat spioneri. Efter rättegången bytte Bradley Manning namn till Chelsea, och hon har uttalat att hon vill byta kön.

Under åren i ett fängelse för män har Manning i perioder suttit isolerad. Det senaste året har hon försökt ta sitt liv minst två gånger, rapporterar The New York Times.

Obamas beslut att benåda Manning väcker även upprörda känslor hos flera meningsmotståndare.

– President Obama lämnar nu utrymme för ett farligt prejudikat där de som äventyrar vår nationella säkerhet inte kommer att hållas ansvariga för sina brott, sade republikanen Paul D. Ryan i ett uttalande enligt NYT.