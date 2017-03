Storbritannien påbörjar Brexit i slutet på mars

Nästa vecka på onsdag kommer Storbritannien formellt att påbörja resan för Brexit som väntas ta två år.

Efter att utträdet lämnats in skriftligen kan förhandlingar mellan London och Bryssel sätta fart på allvar, skriver The Guardian.

Donald Tusk, ordförande i Europa rådet, gick tidigare under måndagen ut med att det är artikel 50 som kommer att gälla när utträdesansökan lämnas in, rapporterar BBC.

May har varit på besök i Swansea på måndagen. Hon har för avsikt att besöka Nordirland och Skottland innan den formella anmälan om utträde lämnas in, skriver The Guardian.