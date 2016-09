Ny bomb vid tågstation i New Jersey

Bomberna väcker minnen av elfte septemberdåden hos många New York-bor. Bomben vid tågstationen exploderade tidigt på måndagen när polisens bombrobot började skära i ytterhöljet, rapporterar NBC News. Stadens borgmästare Chris Bollwage säger till tv-kanalen att den bestod av fem rörbomber i en ryggsäck som gömts i en soptunna.– Utifrån den höga smällen tror jag att människor kunde ha fått allvarliga skador om de befunnit sig i närheten, säger Bollwage.

Polisen utreder om tre dåd som inträffade inom loppet av ett dygn – explosionen i New York, en knivattack i Minnesota och en explosion i New Jersey – har koppling till terrorism. Bomben på Manhattan exploderade på lördagskvällen lokal tid, och en andra sprängladdning hittades några kvarter därifrån. Båda var fyllda med splitter och tillverkade av tryckkokare, mobiltelefoner, julbelysning och explosiva ämnen, enligt The New York Times. CNN rapporterar att övervakningsfilmer visar att en och samma man har befunnit sig i närheten av de två platserna.

Tidigt i morse svensk tid kom rapporter om att fem personer hade gripits i samband med explosionen, men FBI dementerade senare uppgifterna."Farliga människor". Vid polisens avspärrning i hörnet av 23:e gatan och 7:e avenyn på Manhattan står polisbilar och en ambulans. Lokala tv-stationer har ställt upp sina sändningsbussar och många invånare fotograferar. Några boende släpps igenom stängslet, men i övrigt är det stopp.

– Jag är chockad, det var ju så nära hemma, säger kontoristen Alicia Mullane som bor ett par adresser från platsen där det smällde.

– Det finns farliga människor på stadens gator. Jag trodde att Manhattan var säkert, men jag hade fel."Folk är chockade"Förbipasserande tittar vaksamt på varandra.

– Jag kommer att vara mer vaksam, även om jag ska fortsätta att leva mitt liv, konstaterar Alicia Mullane som känner sig tacksam över att hon var borta med sin pojkvän när explosionen inträffade.Så bryts lugnet vid avspärrningen av en ung man.

"Varför står ni här - ingenting hände ju", ropar han. Människor tittar nervöst på varandra innan de förstår att han har en konspirationsteori han vill ge luft åt.

En äldre man vid sidan av muttrar om att USA tar allas fingeravtryck när de reser in i landet, men lyckas inte avvärja terrordåd.Ett halvt kvarter västerut står Richard Cohen i dörren till sin klädbutik Conquette och funderar.

– Det är tystare än vanligt, folk är chockade. Den där containern (där explosionen skedde) hade stått på gatan i tre år. Vi hade aldrig kunnat ana vad som var på väg att hända, säger han.

Skapa kaosTidigt på måndagen rapporterade The New York Times att avsikten var att "skapa kaos", enligt tidningens källor.

En person av intresse för utredningen ska ha identifierats.New Yorks borgmästare Bill de Blasio kallar explosionen för avsiktlig medan delstatens guvernör Andrew Cuomo talar om terrorism, dock utan koppling till internationell sådan. Vid kända byggnader, broar och tunnlar som leder till Manhattan är bevakningen förstärkt.

På många platser syns kraftigt beväpnade poliser, i synnerhet runt FN-högkvarteret där årets FN-vecka – som lockar stats- och regeringschefer från hela världen – börjar på måndagen.