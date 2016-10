Uppfödningslopp och landsdelskamp – fredagsfest på Östersundstravet

På fredag körs Jämtländskt Uppfödningslopp och Landsdelskamp för Jämtland – Tröndelag på Östersundstravet med många sevärda fajter. Som så ofta förr är det norska hästar i favoritposition i Jämtländskt Uppfödningslopp. Sjö Vinn tog hem Svenskt Kallblodskriterium 2016 och har fin chans igen men han ska ihop med Brenne Brakar ta in hela 40 meter på Lomex och Landlands Odin. En för tuff uppgift?

Vår bästa spik kommer i treåringsloppet där Doctor Doxey Zenz har toppchans till tredje raka segern för Mathias Andersson. Olympia Gold i den första dubbeln blir vårt andra singelstreck då hon håller fin form och höjer sig i klass gentemot motståndet. Båda landsdelskamperna ser kluriga ut.

Bland varmbloden har L´Orage perfekta förutsättningar, men hästarna känns jämna och det kan skrälla till. Bland kallbloden höjer sig Lykkje Svarten och Pave Faks något, men alla är bra och det skiljer egentligen inte mer än att vem som helst kan dra det längsta strået. Norrskens Kongen i det andra dubbelloppet är en fin travare som gjort bort sig ibland, men fungerade perfekt senast. Ulf Ohlssons uppsittning har spår fyra i V64-avslutningen, vilket så klart inte är det bästa men fungerar han igen så tror vi de övriga får det jobbigt.

V64-förslaget 480 rader

Avd.1: 1 L´Orage, 6 Bakkmo Bosse, 7 Thriller Ted, 8 Seven Jersey,9 Resplendent Caviar, 10 Baritron res. 5 Supreme Sugar, 3 Kirikou

Avd.2: 1 Lomex, 4 Landlands Odin, 7 Brenne Brakar, 8 Sjö Vinn res.3 Hägern T.H., 2 Bokli Teddy

Avd.3: 5 Doctor Doxey Zenz res. 1 O.P.´s Fabulous, 2 UnaffectedLaugh

Avd.4: 1 Töff, 2 Mankell, 3 Blås Undan, 6 Lykkje Svarten, 7 PaveFaks res 10 Jardar, 8 Moeses

Avd.5: 8 Olympia Gold res. 1 Magic Number, 7 Todays Butterfly

Avd.6: 3 Hallsta Vinnex, 4 Norrskens Kongen, 5 Rikungen, 15 HöstboStig res. 11 B.B.Petter N., 8 Blisjur

Dubbel-förslaget 4 rader

Avd.1 8 Olympia Gold

Avd.2: 3 Hallsta Vinnex, 4 Norrskens Kongen, 5 Rikungen, 15 HöstboStig

Tips övriga lopp

Lopp 1: 6 Make It Best – 5 Todays Shotgun - 9 Esmeralda Girl outs.8 Finding Nemo G.L.

Lopp 2: 9 Lome Annar – 2 Jevjegeren – 1 Bara Fille outs. 7Friprins

Lopp 9: 4 Boreas Petes - 2 Cobourg Hanover – 3 Julius T.J. outs. 8Vanessa Streamline

Lopp 10: 2 Champagne AM – 4 White Coffee – 5 Cash Life outs. 13Malin Blågul

V64 analyser

Avd 1: Klurig landsdelskamp Jämtland-Tröndelag! Tipset går till L´Orage som har innerspår, form och Jomar Blekkan i sulkyn. Bakkmo Bosse är i toppform och om Björn Garberg träffar rätt från springspåret kan det bära långt. Resplendent Caviar och Baritron är båda vassa och räknas från tillägg. Luringen i loppet är Seven Jersey som gick toppen i Oviken och har sedan haft omöjliga uppgifter. Passas! Även Thriller Ted har nu ett bättre spår och duger en bit.

Avd 2: Jämtländskt Uppfödningslopp! Tipset får Sjö Vinn som tog hem Svenskt Kallblodskriterium sedan favoriten Tand Kraft galopperat. Given, men eftersom det är dubbla tillägg tar vi med tre till på lappen. På samma start är Brenne Brakar ett givet motbud. Han går bra varje gång och är med i striden. Landlands Odin från starfållan kan hålla undan länge. Hela vägen? Lomex utvecklas snabbt och kan tänkas från innern.

Avd 3: Doctor Doxey Zenz hade inför näst senast haft väldig otur, men då flög han till ledningen och vann ”okörd”. Följde upp med en snygg viktoria bakifrån därefter och här tror vi på spets och slut! Spik! O.P.´s Fabulous är en självklar opponent från innern för de som garderar då Ohlsson lyckats väl med honom tidigare med tre raka vinster, även om vi inte tror att det är riktigt samma kapacitet i honom. Per Linderoth har Unaffected Laugh som räknas bakom dessa.

Avd 4: 5-årige Pave Faks har visat fin tuffhet många gånger och är given som första bud! Men det är många bra motståndare som utmanar! Blås Undan är vass då valacken fungerar, men inte är att lita på. Lykkje Svarten är van tufft motstånd och kan vara starkast till slut.

Avd 5: Olympia Gold har stångats mot de tuffaste stona i sin kull och duger väl. Hon visade toppform senast och vid en liknande insats tror vi att Per Linderoths sto sänker allt igen. Spik! Magic Number har ett perfekt utgångsläge och har varit ute inom rikstoton på sistone. Ett givet motbud! Todays Bufferfly kan verkligen flytta på sig till slut om hon får en bra resa och har form. Vid gardering!

Avd 6: Norrskens Kungen är en fin travare som fungerade väl senast och är han lika bra igen tror vi att motståndet får svårt att rå på honom. Höstbo Stig har det sämsta utgångsläget med bakspår på tillägg, men han har övertygat och är farlig att räkna bort i alla fall. Hallsta Vinnex har läget och farten, men uppträder osäkert. Rikungen blir allt bättre och är med dem bara han kommeriväg vettigt från femtespåret.

Klaringen

Doctor Doxey Zenz (V64-3) har verkligen sett fin ut på senare tid och håller Mathias Anderssons häst formen tror vi ekipaget blir svårstoppat. Spets runt om?

Olympia Gold (V64-5) är ett riktigt tufft sto som mött sin kulltoppen. Visade klass vid stark seger senast och vid en liknande prestation tar Per Linderoth hem detta!

Draget

Seven Jersey (V64-1) har vi fått in som skräll två gånger på tips till Oviken under året. Han har därefter har riktigt dåliga förutsättningar men nu ser det intressant ut för Tobias Eklöf. Kan de skrälla igen?

Mörka molnet

Kalljor (V64-4) har verkligen utvecklats och gått bra under året, men på fredag är han kraftigt uppanmäld och måste höja sig rejält för att räcka till.

Dimman

I Landsdelskampen för varmblod (V64-1) ser det jämnt ut på papperet och positionerna lär som så ofta förr bra avgörande. Vem smyger med och får chansen till slut?