Treåriga talanger duellerade

Det kallblodiga treåringsloppet blev en riktig duell mellan storfavoriten, Jan-Olov Persson-tränade B.W.Prinsen och Alf Jonssons Ängsborken. En duell som slutade med att båda vann sedan Ängsborken i sista stegen nådde upp jämnsides med favoriten. Segertiden blev strålande 1.28,5/1 640 meter via 1.26,7 sista tusen.

– Det var bra ikväll, menade körande Jimmy Jonsson om Ängsborken som gjorde sin tredje start.

– Jag kände redan i värmningen att han tagit ett kliv till, däremot kände jag mig slagen hela vägen och körde lite på säkerhet. Det är ju fina pengar och han ska starta igen redan på fredag, fortsatte Jimmy om Ängsborken som är Puma Jervas första avkomma. Puma Jerva som tjänade 1,2 miljoner och tog elva segrar.

Även i varmblodsloppet var det två hästar som var längder bättre än de övriga och längsta strået här drog Daniel Wäjersten med Global Well Off som tog hand om ledningen och då fick Per Linderoth och Alfred Zonett nöja sig med positionen utvändigt ledaren. Segertiden på Global Well Off blev 1.16,7/2 140 meter via 1.13,7 sista tusen.

– Hon var jättefin i kvalet och hade nog startat redan ifjol om det inte hade varit för lite bekymmer och därför har det tagit lite tid, förklarade Daniel.

– Jag kände mig egentligen slagen, men det gick fort hela sista varvet och jag hade egentligen inte börjat köra förrän 150 kvar, fortsatte Daniel som kunde gå ifrån med en längd sista biten.

MATS PERSSON