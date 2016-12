Svårlösta lopp väntar under fredagens V64-tävlingar på Östersundstravet

Tre topphästar återkommer efter uppehåll och vi tycker att vägen ligger öppen för att Cool Keeper med Leif Witasp skall komma till täten från sitt andraspår och väl där blir ekipaget svårpasserat. Spik, men formen får inte vara dålig för såväl den förre derbysegraren Poochai som Per Linderoths nyförvärv Boys Going In inger respekt. Vårt drag i omgången är Limping Shrimp i V64-5 och här tror vi på samma segerrecept. Han har tidigare trivs väl i Östersund, har spetsläge och vi tror på täten runt om. Vi streckar dock även två vassa motbud i Digital Engine och Victor Ruda. Vår andra spik är norske Hongslo Gutten var riktigt bra vid det senaste besöket! Vi en likande insats vinner han igen och bakom honom ser det vidöppet ut! V64-2 är ett svårlöst lärlingslopp där känslan talar lite för Benita som har smygform och ett intressant utgångsläge. I V64-4 hade vi svårt att hitta någon riktigt formstark idé. California vann nyligen från täten och Esmeralda Boko gladde till skrällodds men den senare har ytterspår. Tipset får med viss tvekan Power Age som har en rutinerad kusk och ett bra utgångsläge. Olymp Amok är kapabel och har dragit ett perfekt utgångsläge i V64-epilogen, men hur passar den korta distansen?

V64-analyser

Cool Keeper är den av de främsta med det bästa utgångsläget. Vi tror att Leif Witasp tidigt kan komma till ledningen och väl där kommer ingen förbi. Spik! Boys Going In är ett intressant nyförvärv hos Per Linderoth som i full form absolut kan utmana. Poochai är en tidigare derbyvinnare som har haft en del problem därefter. Duger fint och är tidig vid gardering. Leo On Line slutade trea i V75-finalen senast och är startsnabb.

Roxy L.N. var duktig vid senaste segern, men har därefter inte lyckats så väl. Har god kapacitet och ett perfekt utgångsläge. Får tipset! Benita är inte så tokig, var på pengar trots en stor galopp från ett omöjligt läge inom V75 senast och har perfekta förutsättningar denna gång. Alvena Valva gick bra i samma lopp och är nu på innerspår. Kenedisa Rollax var duktig vid segern senast och räknas igen. Candy R.S. och Fetiche Boko är kapabla att utmana om segern, men känns lite bortlottade.

Hongslo Gutten vann på ett riktigt övertygande sätt vid det senaste besöket och med rätt resa blir han tuff att stå emot under det sista halvvarvet. Har stor fart i kroppen och känns som given första häst i loppet. Vi spikar! Mikael Halvarssons duo Järvsö Jansing och Kalljor har verkligen gått bra i år. De båda visar fin form och lär sitta bra till direkt. Röyns Kasper har inte startat på ett tag, men har fin fart och är farlig att utesluta. Oddsi har aldrig vunnit, men har ett bra läge och Ulf Ohlsson i sulkyn. Ivodin vann från motsvarande läge i sin senaste seger i mars.

Klurigt! Power Age får tipset från ett fint utgångsläge och på sin goda form. Esmeralda Boko skrällde till näst senast, men ytterspår är inte det roligaste på förhand. California vann näst senast från täten och har ett bra spår. Digital Scale står också vettigt till och har form. Lady Rigas står vettigt till och har Ulf Ohlsson i sulkyn. Ediba gick bra som tvåa och är ett platsbud igen.

Limping Shrimp är snabb ut och vi tror att Susanne H Osterling kan komma till täten utan att det kostar alltför mycket på vägen. Får ekipaget sedan bestämma lite tror vi att det håller hela vägen. En chansspik på dubbeln! Digital Engine gick bra hela sommaren, bland annat inom V75 och återkommer nu efter uppehåll. Han har dragit ett uselt startspår, men är ändå inte så snabb iväg och är given i resonemanget. Synar ”dödens”? Victor Ruda håller verklig toppform! Körs snällt och är med i segerstriden om det blir tempo på tillställningen.

Ragazzo N.O. har varit näst bäst tre gånger i rad på Leangen, har innerspår med Jomar Blekkan och ekipaget är självklar på lappen. Golden Delicious står vettigt till med vass kusk och streckas. Olymp Amok duger gott i klassen när han fungerar och utgångsläget går inte att klaga på. Starpoint Legacy håller godkänd form och kan tänkas med klaff, men ytterspår är inte så tilltalande. Boreas Peter har totalt hela sju segrar på 800-metersbanorna Hoting och Oviken via övertygande insatser, men det har gått sämre på ”vanliga” banor. Han är åter efter uppehåll. Dags för ett trendbrott?

Klaringen

Cool Keeper (V65-1) är en startsnabb och jättefin travare. Witasp häst vann på Anna-dagen under det förra året och vi tror ekipaget övertar ledningen tidigt och dirigerar hela vägen.Hongslo Gutten (V64-4) rundade allt vid det senaste besöket och stämmer det bara någorlunda på vägen tror vi på repris. Spik i en öppen omgång.

Draget

Limping Shrimp (V65-5) är snabb ut om Susanne H Osterling kör till och vi tror att ekipaget kan få bestämma en bit i det första dubbelloppet. Han har tidigare gått toppen från täten i Östersund och vinstchansen från spets är riktigt god!

Mörka molnet

Boys Going In (V64-1) är en jättefin travare som gör comeback efter uppehåll. Vi tror att Per Linderoth vill känna på honom och tar det lugnt inledningsvis, i första starten i hans regi och han får sedan jobbigt att rå på Cool Keeper. I alla fall den här gången….

DimmanDet är flera öppna race! Framför allt i V64-4 känns som ett rätt ihåligt sällskap och det kan verkligen skrälla till här!

Tips övriga lopp

Lopp 1: 6 Ulvsåskar – 5 Super – 7 Gräft Kasper outs. 8 Odinson V.A.Lopp 2: 5 Ukulele Frontline – 9 Frank Boko – 15 Whitsun Eve outs. 3 Fancy KeeperLopp 3: 4 Harry Växus – 6 Brenne Brakar outs. 3 DemexLopp 10: 7 Järvsö Blomster – 8 Trippa Undan – 2 Katla Kiro outs. 4 Järvsö MoaLopp 11: 3 Vivas Las Divas – 15 Baron Hornline – 12 More Muscles outs. 11 Orantes

V65-förslaget 336 rader

Avd.1: 2 Cool Keeper res. 6 Boys Going In, 5 PoochaiAvd:2: 1 Alvena Valva, 2 Benita, 3 Kenedisa Rollax, 4 Roxy L.N., 7 Kirikou, 11 Candy R.S., 12 Fetiche Boko res. 6 Be Bop A Lola, 9 ThermalAvd.3: 13 Hongslo Gutten res. 9 Röyns Kasper, 4 KalljorAvd.4: 2 California, 3 Digital Scale, 5 Power Age, 8 Esmeralda Boko res. 6 Lady Rigas, 14 Bubbel U.N.GAvd.5: 4 Limping Shrimp, 8 Digital Engine, 10 Victor Ruda res. 5 Julio Gold, 2 Prince CobolAvd.6: 1 Ragazzo N.O., 2 Golden Delicious, 3 Olymp Amok, 9 Boreas Petes res. 7 Uposatha, 8 Starpoint Legacy

Dagens dubbel-förslaget 4 rader

Avd.1: 4 Limping Shrimp Avd.2: 1 Ragazzo N.O., 2 Golden Delicious, 3 Olymp Amok, 9 Boreas Petes