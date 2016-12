Svanstedt om dopingavstängningen: "Vet inte hur hästarna fått i sig det här preparatet"

I dagarna uppdagades det att Åke Svanstedt åkt fast för doping. En månadslång avstängning följde, men en som Svanstedt kommer att överklaga. Men det gångna året har också medfört stora framgångar för hans stall, som har kört in omkring 40 miljoner kronor. I en längre intervju med Travronden talar han ut om året som gått, om dopingsanklagelserna, om "grisfösarrättegången" och om flytten till USA.

– Jag var på semester i Florida då Karl-Erik Bender ringde och tipsade om träningsanläggningen Palema Trotting i Vera Beach som var till salu. Jag var i närheten och åkte dit och tittade och tyckte att det var en fin gård. Jag gick in som delägare och nu äger jag anläggningen tillsammans med Bender. Jag kände att jag ville göra det här innan jag blir för gammal, säger han till Travronden.

Travronden: Hur ser året ut för dig och dina häst­ar?

– Under tävlingssäsongen, som är oerhört intensiv under sommarhalvåret, så är jag på min gård i New Jersey där också alla hästar står. Men i november då tävlingssäsongen är över flyttar jag och ­familjen till gården i Florida och då ska unghästarna börja tränas. Hästen Resolve har fått följa med till Florida. Han är värd lite semester i värmen efter sin säsong. Han har en otrolig säsong och har sprungit in 1,3 miljoner dollar.

Men allt har inte varit guld och gröna skogar för Svanstedt, som i veckan stängdes av för doping på stå av sina hästar från lopp i augusti.

LÄS MER: Åke Svanstedt stängs av – två hästar testade positivt för dopning: "Kommer att överklaga"

– Jag vet inte hur hästarna fått i sig det här kortisonpreparatet. Jag har aldrig använt kortison på mina hästar och min veterinär använder inte det här preparatet när han behandlar hästar, säger Svanstedt.

Travronden: Du har ingen aning om hur hästarna fått i sig preparatet?

– Nej, och efter det som hänt så har jag beställt övervakningskameror till stallet. Jag har aldrig haft det, men jag har nu fått reda på att alla andra stall har det.

I intervjun talar Svanstedtäven ut om den uppmärksammade rättegången mot honom för ett antal år sedan.

– Det var ju enormt jobbigt under ett och ett halvt år. Verkligen jättejobbigt. Jag är väl rätt stark som person, men det drabbade så många andra som mådde dåligt.

Trots årets framgångar, med de stora prissummorna, är Svanstedt inte nöjd, utan vill nå ännu längre i framtiden.

– Jag är nog aldrig riktigt nöjd. Jag vill ha ett ännu bättre år 2017. Jag blickar alltid framåt mot nya mål, säger han till Travronden.